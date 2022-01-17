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На Крещение в Киево-Печерской лавре УПЦ состоится 9 праздничных литургий

17.01.2022 / 11:55
На Крещение в Киево-Печерской лавре УПЦ состоится 9 праздничных литургий
Источник: Центр информации УПЦ
19 января верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 19 января, в день праздника Крещения Господня, состоятся девять Божественных литургий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Трапезном храме начнется 02.30 (по окончании - Великое освящение воды перед Великой колокольней); в Успенском соборе - в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в 08.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - в 08.30; в Трапезном храме - 08:30 (по окончании - Великое освящение воды на колодце преподобного Антония); в храме Агапита Печерского – в 08.45; в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 08.40; в Аннозачатьевском храме - в 09.00 и в храме преподобного Сергия Радонежского - в 09.30.

Накануне праздника, завтра вечером состоится всенощное бдение. Начало службы в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 16.45, в Трапезном храме – в 17.00 и в 23.00 (по окончании совершается Литургия).

*** 19 января верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

Когда Иисусу было 30 лет, он также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения отверзлись небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство крестившегося Иисуса Христа. Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Источник: Inpress.ua
киево-печерская лавра, УПЦ, Крещение
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