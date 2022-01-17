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Дело Порошенко о госизмене: Прямая трансляция

17.01.2022 / 12:22
Печерский райсуд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения пятому президенту Украины (2014-2019) Петру Порошенко по делу о государственной измене.

Апостроф TV ведет трансляцию в прямом эфире:

В Государственном бюро расследований выражали надежду, что по прилету бывший президент самостоятельно приедет в суд, что он и сделал. Это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.

В Государственном бюро расследований считают, что Порошенко уклоняется от следственных действий, поэтому получили ордер на его принудительное доставку в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

суд, Порошенко
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