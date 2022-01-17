Дело Порошенко о госизмене: Прямая трансляция

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В Государственном бюро расследований выражали надежду, что по прилету бывший президент самостоятельно приедет в суд, что он и сделал. Это касается дела о преступной схеме поставок угля из ОРДЛО и содействия террористам.

В Государственном бюро расследований считают, что Порошенко уклоняется от следственных действий, поэтому получили ордер на его принудительное доставку в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.