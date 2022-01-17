В УПЦ рассказали о том, как провести Крещенский Сочельник

В этот день нужно посетить храм, принять участие в богослужении, по возможности - причаститься, а по окончании литургии - помолиться за чином освящения воды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Согласно церковной традиции, Крещенский сочельник - один из самых строгих постных дней в церковном году», - отметил Андрей Музольф.

Кроме того, он напомнил, что в этот день также совершается великое освящение воды.

«Такой чин совершается только два раза в году – в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения, но при этом воды этих двух дней абсолютно тождественны и не совсем корректно различать их, называя одну Крещенской, а вторую – Богоявленской», - пояснил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф подчеркнул, что если хотим провести Крещенский сочельник максимально с духовной пользой для себя, нужно посетить храм, принять участие в богослужении этого дня, по возможности – причаститься, а по окончании Литургии - помолиться за чином освящения воды.

«Данную воду можно употребить как самому, так и освятить ею свое жилище, а также можно дать ее домашним животным. Потому что, как гласит одно из песнопений этого дня, «днесь освящается всякая тварь», то есть в этот день происходит освящение всего сотворенного Богом. Ведь благодаря таким материальным святыням, как, например, святая вода, происходит освящение не только человека, но и всего мира, потому что, по словам святых отцов, человек призван обожиться не только сам, но и привести к обожению всю Вселенную», - отметил преподаватель КДАиС.