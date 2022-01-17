Войти | Зарегистрироваться
15:58

понедельник,
17 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали о том, как провести Крещенский Сочельник

17.01.2022 / 15:00
В УПЦ рассказали о том, как провести Крещенский Сочельник
Источник: Центр информации УПЦ
В этот день совершается великое освящение воды

В этот день нужно посетить храм, принять участие в богослужении, по возможности - причаститься, а по окончании литургии - помолиться за чином освящения воды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Согласно церковной традиции, Крещенский сочельник - один из самых строгих постных дней в церковном году», - отметил Андрей Музольф.

Кроме того, он напомнил, что в этот день также совершается великое освящение воды.

«Такой чин совершается только два раза в году – в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения, но при этом воды этих двух дней абсолютно тождественны и не совсем корректно различать их, называя одну Крещенской, а вторую – Богоявленской», - пояснил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф подчеркнул, что если хотим провести Крещенский сочельник максимально с духовной пользой для себя, нужно посетить храм, принять участие в богослужении этого дня, по возможности – причаститься, а по окончании Литургии - помолиться за чином освящения воды.

«Данную воду можно употребить как самому, так и освятить ею свое жилище, а также можно дать ее домашним животным. Потому что, как гласит одно из песнопений этого дня, «днесь освящается всякая тварь», то есть в этот день происходит освящение всего сотворенного Богом. Ведь благодаря таким материальным святыням, как, например, святая вода, происходит освящение не только человека, но и всего мира, потому что, по словам святых отцов, человек призван обожиться не только сам, но и привести к обожению всю Вселенную», - отметил преподаватель КДАиС.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, сочельник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 января
16 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.