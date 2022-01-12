Войти | Зарегистрироваться
17:08

среда,
12 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения

12.01.2022 / 15:50
На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения
Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Пимен наградил меценатов и благотворителей обители орденами, медалями и грамотами УПЦ

На Ровенщине верующие УПЦ отметили 30-летие возрождения Дерманского Свято-Троицкого женского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в этот день богослужение одновременно совершалось во всех четырех храмах обители.

Божественную литургию в Троицком храме совершили архиепископ Городницкий Александр, епископ Ладыжинский Сергий и епископ Ровенский и Острожский Пимен.

На Литургии молились сестры и настоятельница Дерманского монастыря игуменья Вероника (Зощук), прихожане и паломники.

Епископ Пимен наградил меценатов и благотворителей обители орденами, медалями и грамотами УПЦ.

*** Свято-Троицкий женский монастырь расположен в селе Дермань Здолбуновского района Ровненской области. Основан в конце XV века магнатом и князем Константином Острожским и содержался на средства его потомков. В начале 1620-х годов перешел под патронат князей Заславских, которые инициировали процесс перехода обители в унию. Через 200 лет был возвращен православным монахам и действовал до 1960 года, после чего отведен под спецшколу-интернат.

Открыт решением Священного Синода УПЦ от 24 декабря 1991 года.

Сегодня Дерманский монастырь – благоустроенная обитель Украинской Православной Церкви с четырьмя храмами, колокольней, корпусами келий. Монастырь имеет 10 га земли, подсобное хозяйство, пекарню, просфорню и гостинично-трапезный корпус.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ровенская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.