В Чернигове верующие УПЦ почтили память преподобного Лаврентия

В Чернигове сотни верующих Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Лаврентия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.com.ua, праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий.

За богослужением духовенство и верующие молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, ведущих борьбу с болезнью.

После литургии состоялся молебен перед ракой с мощами преподобного Лаврентия.

*** Преподобный Лаврентий (1868 - 1950) считается Черниговским покровителем и защитником.

Святой имел уникальный дар исцеления душевных и телесных недугов, всегда помогал людям своим словом, молитвой и христианской любовью.

Преподобного Лаврентия лично знал покойный Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир (Сабодан), которому старец предсказал возведение на кафедру Киевских митрополитов.

В июле 1993 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви был причислен к лику святых в чине преподобного. В августе того же года последовало обретение его мощей.