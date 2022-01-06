Священник УПЦ объяснил, как провести Рождественский сочельник

Рождественский Сочельник – особый день, готовящий верующих к великому празднику Рождества Христова. Народные традиции не должны заменять молитву и участие в богослужении в этот день.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Особенным днем является Рождественский сочельник – 6 января. По возможности, конечно, до окончания вечернего богослужения вообще ничего не естся и не пьется. Желательно присутствовать на церковных службах в этот день, которые готовят нас к празднику. По окончании вечерни из алтаря износится светильник, символизирующий собою Вифлеемскую звезду, ведшую волхвов, и поставляется посреди храма. После этого можно расходиться по домам и вкушать пищу растительного происхождения. Очевидно, что из-за этой церковной традиции и появилось народное «їсти після першої зорі», - объяснил священник.

Отец Андрей отметил, что многие люди отходят от церковной традиции, заменяя посещение богослужения обильной трапезой 6 января.

«Сегодня же мы видим, что человек по своему желанию фактически пытается перенести Рождество Христово с 7 января на 6-е. И когда Церковью предписан глубокий пост, он пиршествует часто с алкогольными возлияниями; когда нужно находиться в храме на богослужении – он веселится. А потом часто людям в само Рождество Христово сложно прийти в храм на Литургию, потому что хочется отоспаться после веселья накануне.Тем более странно это еще и потому, что буквально с 7 января и вплоть до Крещенского сочельника (18 января) наступает период святок. Поста вообще нет! Даже в среду и пятницу. Можно (конечно в меру!) кушать, веселиться, ходить друг к другу в гости, петь колядки, неся благую весть о Христе Рожденном почти две недели», - напомнил священник.

Он призвал верующих посетить храм и молитвой встретить Младенца Христа.

«Потерпи только денек, попостись, прислушайся к этой великой, происходящей в мире тайне, которая разрешается 7 января на Литургии, когда вся Вселенная вместе со святыми Ангелами и человеками воспевает Спасителю: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». С наступающим Рождеством Христовым, православные», - подытожил протоиерей Андрей.