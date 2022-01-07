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Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась

07.01.2022 / 17:14
Не успел утихнуть турецкий скандал с народным депутатом от «СН» Юлией Гришиной, как она в очередной раз жестко опозорилась.

Об этом пишет в ФБ блогер Анастасия Азарова.

«В День Рождества Христова она запостила фото абсолютно голой американской певицы Бритни Спирс с подписью «Если вдруг вы заскучали». Как известно, Бритни Спирс среди артистов слывет пьяницей и наркоманкой. Зачем понадобилось в святой день Гришиной постить такое «грязное» фото, может означать одно – что народный депутат полностью разделяет взгляды поп-певицы из США», — пишет блогер. 

А буквально на прошлой неделе, по словам Азаровой, она роскошно отдыхала в Стамбуле и фотографировалась с ведущим оппозиционного телеканала Мураева. Это при том, что всем депутатам-«слугам» строго запрещено ходить на телеканал «НАШ» (действует жесткая команда советника ОП Михаила Подоляка).

«Юлией Гришиной тяжело отказаться от обычных человеческих благ, поэтому она перед новогодними и рождественскими праздниками «знакомила» всех подписчиков со своей красивой и богатой жизнью», — рассказывает блогер. 

Народный депутат, у которого официальная зарплата 25 тысяч гривен, пишет блогер, позволила себе отдыхать в «Мардан палас», самом дорогом отеле Турции, где цена номера в сутки от 5 тысяч евро.

Некоторые источники, приближенные к народному депутату, утверждают, что она – любимица Офиса Президента. Более того, ходят слухи о том, что у Юлии тесные любовные связи с главой ОП Андреем Ермаком.

Напомним, что Юлия замужем уже 20 лет(!) и воспитывает двоих дочерей.

Бритни Спирс, Юлия Гришина
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