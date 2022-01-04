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Священник УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Анастасии Узорешительницы

04.01.2022 / 15:45
Священник УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Анастасии Узорешительницы
Источник: Центр информации УПЦ
Святая Анастасия приходила на помощь к христианам, которые нуждались в поддержке перед казнью

Святая великомученица Анастасия явила свою веру, поддерживая заключенных христиан в самые сложные минуты.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь» в день памяти святой Анастасии.

«В русской традиции святая Анастасия получила титул Узорешительницы за свое служение заключенным христианам в эпоху гонения императора Диоклетиана, когда и сама пострадала за Христа. В греческой же традиции великомученицу именуют «Фармаколитрия», что в переводе означает «исцеляющая от ядов» или «исцеляющая от болезней». Из ее жития мы знаем, что она не столько вылечивала раны заключенных, сколько служила им простыми и понятными действиями - подкреплением физических и духовных сил», - рассказал священник.

Отец Владимир объяснил, что святая Анастасия приходила на помощь к христианам, которые нуждались в поддержке перед казнью.

«Можно только представить какие сомнения и страхи одолевают душу, кода ты видишь страшные пытки своих братьев и сестер по вере и понимаешь, что и тебя ждет такая же участь, когда понимаешь, что это конец, что даже самые простые и невинные человеческие планы и надежды на эту жизнь никогда не сбудутся. И в такие тяжелые минуты им на помощь приходила добрая и мудрая дева Анастасия», - подчеркнул священник.

Отец Владимир напомнил, что святая получила свой титул, «благодаря разрешению от уз «отчаяния, страха и беспомощности».

«Здесь же уместен и греческий титул, ведь «отчаяние, страх и беспомощность» действительно являются ядом и болезнью души, особенно когда до получения мученического венца остаются считанные часы. Все три порока не свойственны христианской жизни, но в моменты, когда человек оказывается в пограничной ситуации, перед лицом страданий и смерти их напор увеличивается многократно. И тут помощь и поддержка ближнего могут быть чуть ли не единственной возможностью устоять и достойно донести свой крест до конца», - объяснил священник.

Протоиерей Владимир обратил внимание, что страдающему человеку нет необходимости в выслушивании наставлений, получении дорогих подарков, чаще всего ему просто важно не быть одному.

«Давайте не станем откладывать помощь тем, кто в этом нуждается в «долгий ящик», но, несмотря на занятость и отсутствие времени, махнем на все эти оправдания рукой и позвоним, проведаем, выслушаем и поддержим наших ближних. Пусть пример великомученицы Анастасии будет всегда перед нашими глазами, чтоб и нам не быть «молчаливо убежденными» христианами, но свою веру засвидетельствовать в «величии дела», - призвал священник.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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