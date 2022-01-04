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В Черкассах на Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 850 нуждающихся детей и сирот

04.01.2022 / 14:15
В Черкассах на Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 850 нуждающихся детей и сирот
Источник: Центр информации УПЦ
В рамках благотворительного мероприятия запланированы работа с аниматорами, театрализованная концертная программа «Рождественское чудо» и сладкие подарки всем детям


В Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь проведет благотворительную елку «Рождественское чудо» для детей сирот и детей из многодетных семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, 850 билетов Большой Митрополичьей елки распределены среди детей Черкасщины

Организатором елки выступила Черкасская епархия УПЦ под эгидой Черкасского городского главы Анатолия Бондаренко.

В рамках благотворительного мероприятия, которое пройдет в Черкасской областной филармонии, запланированы работа с аниматорами, театрализованная концертная программа «Рождественское чудо» и сладкие подарки всем детям.

Как сообщалось ранее, в день праздника Рождества УПЦ проведет в Киеве в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник.

750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины примут участие в развлекательной программе, посмотрят спектакль и получат сладкие подарки.

В концертном зале со сцены всех поздравит Блаженнейший Митрополит Онуфрий и даст свое архипастырское благословение.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, елка, УПЦ, черкасская епархия
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