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Управделами УПЦ рассказал, как верующим правильно встретить Новый год

27.12.2021 / 19:00
Управделами УПЦ рассказал, как верующим правильно встретить Новый год
Источник: Центр информации УПЦ
Новый год - всего лишь переход от одного временного цикла к другому, а для православных это всего напоминание о скором Рождестве Христовом, к которому нужно подготовиться и телесно, и душевно, и духовно

Любой праздник предполагает ощущение радости и этой радостью нужно непременно поделиться с ближними.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«На самом деле нет ничего плохого в празднованиях, и здесь не стоит быть ханжой. Объяснять неверующим или маловерующим людям, почему в пост наедаться и напиваться нехорошо, – занятие не очень благодарное. Но ведь и верующие люди тоже не очень отстают от остальных. У многих на празднование уходит большая часть средств. И ведь на что уходит? На такое огромное количество яств, что вряд ли кто сможет оценить их вкусовые качества. А уж если учесть огромнейшее количество выпиваемого алкоголя, то и вовсе. Не правда ли, довольно странное нерациональное поведение? И тем не менее очень многие отмечают праздники именно так», – сказал владыка.

Он отметил, что когда-то новогодние праздники, пусть даже и светские, были временем родственного общения, а угощения – лишь чем-то, сопровождающим праздник. «Теперь же, невероятное количество еды и выпивки становится чуть ли не самоцелью. Как будто пресыщением яствами люди пытаются заполнить душевную пустоту, скомпенсировать недостаток душевного тепла. Но получается как-то не очень. Ведь все ждут от прихода Нового года чего-то особенного. А на практике первый день пришедшего нового года многие встречают с неприятным ощущением похмелья и осознанием, что фактически не изменилось ничего. Всё это грустно, конечно», – констатировал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, в чем суть праздников, особенно для христиан.

«Новый год - всего лишь переход от одного временного цикла к другому. А для православных это всего напоминание о скором Рождестве Христовом, к которому нужно подготовиться и телесно, и душевно, и духовно. Любой праздник предполагает ощущение радости, и это ключевой момент. Ведь радость на самом деле внутри у нас. Нужно лишь открыть ее и непременно поделиться с ближними. И если, вместо того чтобы тратить огромные средства на объедение и пьянство, мы в эти дни хоть немного поделимся с теми, у кого их недостает, это принесет радость не только нам», - считает владыка.

В завершении архиерей отметил, что под праздники острее ощущается одиночество, потому стоит поделиться и душевным теплом с теми, кому его не хватает: с забытыми пожилыми родственниками, с одинокими пожилыми соседями, – здесь уж каждому виднее, кому помочь. «Но помочь нужно непременно. И тогда ощущение душевной пустоты вместе с переполненным желудком сменится на подлинную духовную радость», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
Новый год, УПЦ, Митрополит Антоний
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