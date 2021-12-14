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Арахмию не волнует, есть ли у Гогилашвили российское гражданство

14.12.2021 / 13:32
В "Слуге Народа" не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство.

Об этом сообщил глава фракции СН Давид Арахамия 13 декабря на брифинге после съезда "слуг", сообщаеь "Громадське"

Отвечая на вопрос журналиста, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, который может иметь паспорт РФ, Арахамия сказал: "Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну, был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся".

Арахамия также отметил, что по отношению к любым чиновникам категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку.

"Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация урегулируется", - считает Арахмия. 

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