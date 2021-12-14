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Митрополит УПЦ сравнил действия Фанара в Украине с расколом христианства в XI веке

14.12.2021 / 12:35
Митрополит УПЦ сравнил действия Фанара в Украине с расколом христианства в XI веке
Источник: Центр информации УПЦ
Канонические нарушения Фанара имеют «опасные и тяжелые последствия, которые надолго могут усугубить положение дел в среде Поместных Православных Церквей»

Украинский церковный кризис, вызванный действиями патриарха Варфоломея, привел к опасным последствиям для всего мирового Православия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, об этом митрополит Агафангел сказал в приветственном слове участникам круглого стола, посвященного проблемам современного Православия.

«Вторжение Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину в 2018 году, на территорию, где веками осуществляет свою надвременную миссию общепризнанная каноническая Украинская Православная Церковь, стало нарушением канонического порядка. Сложившаяся ситуация спровоцировала кризис в Православии, исторически подобный событиям перед великим расколом христианства в XI веке», - отметил митрополит Агафангел.

Владыка подчеркнул, что канонические нарушения Фанара имеют «опасные и тяжелые последствия, которые надолго могут усугубить положение дел в среде Поместных Православных Церквей».

Круглый стол «Актуальные проблемы современного мирового Православия» проводится в рамках богословской дискуссии Украинской Православной Церкви о последствиях действий Константинопольского патриарха Варфоломея.

Во время заседания круглого стола преподаватели Одесской духовной семинарии выступили с докладами: «Последствия незаконного вмешательства Константинопольского Патриарха в дела УПЦ в пределах Одесской епархии», «Догмат единства Церкви в современной богословской полемике», «Догмат о кафоличности Церкви на фоне современного экклезиологического кризиса», «История титулования Константинопольского патриарха».

В завершение научного мероприятия митрополит Агафангел подытожил тезисы докладчиков и особо подчеркнул важность сохранения церковного единства в современных условиях.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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