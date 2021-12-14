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На Кировоградщине УПЦ создала онлайн школу психологической поддержки

14.12.2021 / 13:50
На Кировоградщине УПЦ создала онлайн школу психологической поддержки
Источник: Центр информации УПЦ
Школа дает теоретические и практические знания в сфере духовности, которые помогут лучше понимать внутренние процессы, влияющие на жизнь и взаимодействие с окружающим миром

Александрийская епархия Украинской Православной Церкви приглашает в школу духовности и психологической поддержки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на alexandria-eparhia.org.ua, школа создана по благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа.

«Поговорим обо всем, что касается Вашей жизни. Откроете для себя мир духовности и правил преображения. Эти знания прошли испытание столетиями и сегодня в простой форме доступны для Вас», – сказано в публикации.

Как отмечается, школа дает теоретические и практические знания в сфере духовности, которые помогут лучше понимать внутренние процессы, влияющие на жизнь и взаимодействие с окружающим миром. Учащиеся узнают как перебороть свои страхи и проблемы личного характера, о причинах конфликтов в семье, возможности избежать их или выйти из них.

Для участия в занятиях необходимы программы Zoom и Viber.

Подробности и запись через номер: +380677031264 (Viber, Telegram, WhatsApp).

Источник: Inpress.ua
психология, УПЦ, Кировоградская область, Александрийская епархия
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