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Кличко уже готовит Киев к вторжению России

14.12.2021 / 13:51
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал немецкому таблоиду о подготовке столицы к возможному российскому вторжению в Украине. Уже активизирована работа по набору резервистов и идет подготовка к вероятной чрезвычайной ситуации.

В статье для немецкого таблоида Bild Кличко рассказал: "Мы готовимся по всей Украине к тому, что президент России Владимир Путин отдаст приказ о войне, а российские войска атакуют Украину, как они это сделали в 2014 году. В моем родном городе Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организовываю гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и обучению резервистов". 

Мэр напомнил, что возле украинских границ находится сто тысяч российский солдат. По словам мэра, есть разные сценарии нападения российской армии на Украину и к каждому из них нужно быть готовым.

"Сейчас я все время слышу, что некоторые политики говорят, что Путин не нападет, и что это просто угрозы и игры. Это напоминает мне дискуссии, которые велись перед вторжением 2014 года. Уже тогда почти все международные наблюдатели считали это невозможным", - сказал мэр.

Кроме того, Кличко призвал Германию одобрить  решение НАТО о поставках оборонного оружия Украине, поскольку сейчас Украине очень важна помощь.

"Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы европейская страна, которой больше, чем когда-либо, нужна европейская поддержка!" - резюмировал Кличко.

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