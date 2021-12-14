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Шмыгаль хочет принудительно отбирать у собственников земельные участки и строить там дороги

14.12.2021 / 14:01
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду законопроект №6422, предусматривающий принудительное оплачиваемое изъятие у собственников земельных участков, если на них захотят построить автодороги общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента. 

Законопроект №6422, инициатором которого выступил Шмыгаль, предполагает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения для общественных нужд или на основании общественной необходимости находящихся в частной собственности земельных участков. Документ зарегистрировали в Раде 10 декабря, его текст опубликовали во вторник, 14-го числа. 

Предполагается, что решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства, принимается органами исполнительной власти или местного самоуправления. Если в течение месяца собственник не соглашается отдать земельный участок и недвижимость на нем, то органы местной власти должны обратиться в административный суд с иском об оплатном принудительном отчуждении.

В документе речь идет о том, что решение суда будет приниматься по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел взыматься не будет. Апелляции будет рассматривать Верховный суд, на это у него будет два месяца. При этом решения Верховного суда будут вступать в законную силу с момента провозглашения и не смогут быть обжалованы. 

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