Предстоятель УПЦ признан самым влиятельным духовным лидером Украины

Блаженнейший Митрополит Онуфрий признан самым влиятельным духовным лидером в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в рейтинге ТОП-100 людей и явлений, подготовленном медиа-холдингом «Вести» по итогам 2021 года, эксперты поставили имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви на 15 место.

«Скромный и аскетичный Митрополит являет собой пример, достойный подражания: выстояв в кризисные 2018-2019 годы под его эгидой, Украинская Православная Церковь закалилась и сохранила крепость духа. Более того, процесс в некотором роде даже обращается вспять: среди общин, переходивших в новосозданную ПЦУ в 2018-м, уже нашлись такие, которые готовы вернуться обратно в УПЦ», - отметили в издании.

Теперь, подчеркивают «Вести», Украинская Православная Церковь ищет пути решения церковного разделения, возникшего в православном мире по причине «украинского вопроса». Для этого она «намерена инициировать начало межцерковного диалога – вплоть до созыва нового Всеправославного Собора».

Рейтинг «ТОП-100 самых влиятельных в Украине людей и явлений» медиа-холдинг «Вести» составляет третий год подряд по итогам голосования экспертов в разных сферах. Места в рейтинге определялись по шести параметрам: уровень независимости, ресурсность и связи, вклад в избранной сфере и достижения, влияние на принятие решений, умение и возможность аккумулировать вокруг себя сторонников, медийность.

Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и ряд архиереев Украинской Православной Церкви вошли в Национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины – 2021».