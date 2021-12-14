Войти | Зарегистрироваться
15:00

вторник,
14 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ признан самым влиятельным духовным лидером Украины

14.12.2021 / 14:15
Предстоятель УПЦ признан самым влиятельным духовным лидером Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Эксперты поставили имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви на 15 место

Блаженнейший Митрополит Онуфрий признан самым влиятельным духовным лидером в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в рейтинге ТОП-100 людей и явлений, подготовленном медиа-холдингом «Вести» по итогам 2021 года, эксперты поставили имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви на 15 место.

«Скромный и аскетичный Митрополит являет собой пример, достойный подражания: выстояв в кризисные 2018-2019 годы под его эгидой, Украинская Православная Церковь закалилась и сохранила крепость духа. Более того, процесс в некотором роде даже обращается вспять: среди общин, переходивших в новосозданную ПЦУ в 2018-м, уже нашлись такие, которые готовы вернуться обратно в УПЦ», - отметили в издании.

Теперь, подчеркивают «Вести», Украинская Православная Церковь ищет пути решения церковного разделения, возникшего в православном мире по причине «украинского вопроса». Для этого она «намерена инициировать начало межцерковного диалога – вплоть до созыва нового Всеправославного Собора».

Рейтинг «ТОП-100 самых влиятельных в Украине людей и явлений» медиа-холдинг «Вести» составляет третий год подряд по итогам голосования экспертов в разных сферах. Места в рейтинге определялись по шести параметрам: уровень независимости, ресурсность и связи, вклад в избранной сфере и достижения, влияние на принятие решений, умение и возможность аккумулировать вокруг себя сторонников, медийность.

Как сообщалось ранее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и ряд архиереев Украинской Православной Церкви вошли в Национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины – 2021». 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.