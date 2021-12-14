В Украине уже полностью вакцинировалось более 12 миллионов человек

За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировались против Covid-19: первую дозу вакцины получили 42 956 человек, вторую дозу – 86 786 человек. По данным Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании сделано 26 718 836 прививок, вакцинировано 14 174 401 человека. Первую дозу вакцины получили 14 174 399 человек, иммунизированы двумя дозами 12 544 437 человек.