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В Украине уже полностью вакцинировалось более 12 миллионов человек

14.12.2021 / 13:48
За сутки 13 декабря в Украине 129 742 человека вакцинировались против Covid-19: первую дозу вакцины получили 42 956 человек, вторую дозу – 86 786 человек.

По данным Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании сделано 26 718 836 прививок, вакцинировано 14 174 401 человека.

Первую дозу вакцины получили 14 174 399 человек, иммунизированы двумя дозами 12 544 437 человек.

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