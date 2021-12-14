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Зеленский не думает, что угрозы Байдена впечатлили Путина

14.12.2021 / 13:41
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия шантажирует Запад скоплением войск у границ Украины, и переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным пока не привели к деэскалации.

"Для чего используются войска, сосредоточенные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств, - заявил Зеленский в интервью. - Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом".

Президент сказал, что "коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины".

Зеленский считает, что угроз президента США Джозефа Байдена об "очень жестких экономических санкциях" недостаточно, чтобы остановить Москву.

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ, - сказал он. - Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно".

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