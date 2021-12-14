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Коломойский проиграл суд по скандальному делу с "Приватбанком"

14.12.2021 / 13:40
Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments и отменено решение Национального банка об определении связанных с "Приватбанком" лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Также суд закрыл производство по этому делу.

Компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная бывшему акционеру "Приватбанка" Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

"... в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

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