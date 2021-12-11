Православные медики УПЦ считают, что принудительная вакцинация недопустима

Принудительная вакцинация от коронавируса недопустима, а также разделения людей по этому признаку.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, об этом заявили на заседании сообщества православных медиков при Винницкой епархии УПЦ.

На встрече раскрывались вопросы амбулаторного лечения больных COVID-19, новые методы и возможные ошибки. Особое внимание было уделено группам риска, предупреждению тяжелого течения и осложнений. Также отметили важные данные, что лица, ранее перенесшие короновирусную инфекцию, вторично болеют без тяжелого течения. В связи с этим их вакцинация является достаточно спорным вопросом.

Союз медиков пришел к общему мнению о недопустимости принудительной вакцинации, разделении людей по этому признаку, ущемлению прав и свобод невакцинированных.

«С духовной точки зрения мы, как православные христиане, не можем принять правильным решение лишения невакцинированных возможности работать, передвигаться и покупать, потому что это признак приближения апокалиптического пророчества: «И что никому невозможно будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание (Откр. гл. 13)»», – заявили члены Винницкого союза православных медиков.