Верующие УПЦ призвали народных депутатов не допустить ратификацию Стамбульской конвенции

Депутатское объединение «Ценности. Достоинство. Семья» в Верховной Раде получило обращение верующих Украинской Православной Церкви о недопустимости ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм общественного движения «Миряне».

Объединение, в которое входят около 300 народных депутатов Украины, декларирует своей целью «защиту вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное право во имя политической моды; подготовку и принятие законов, способствующих укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи».

Верующие УПЦ требуют от народных депутатов обсудить положения Стамбульской конвенции на заседании депутатской группы «Ценности. Достоинство. Семья» и выработать официальную позицию о недопустимости ее ратификации Верховной Радой Украины.

Ранее верующие призвали украинцев объединиться и консолидировать усилия против Стамбульской конвенции.

«Стамбульская конвенция не защищает от домашнего насилия, но несет угрозу традиционным семейным ценностям и институту семьи в целом. В связи с тем, что семья традиционно является основой украинского общества, семейные ценности должны стать объектом усиленной защиты государства. Призываем всех православных сплотиться и консолидировать свои усилия против ратификации Стамбульской конвенции», - заявили в общественной организации «Миряне».