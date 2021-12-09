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УПЦ поздравила запорожских казаков с 30-летием возрождения организации

09.12.2021 / 18:45
УПЦ поздравила запорожских казаков с 30-летием возрождения организации
Источник: Центр информации УПЦ
Совместными усилиями Казачества и Церкви проводится большая работа по укреплению православной веры и патриотическому воспитанию в нашей стране

Дух казачества побуждает горячо любить свою страну, свой народ, и хранить Святую Православную веру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в поздравлении с 30-летием возрождения Казачества Запорожского в Украине.

«Вот уже 30 лет, как современное казачество на территории Украины было возрождено, теперь же идет время пробуждения и осознание традиций казачества в душах и сердцах людей, особенно, подрастающего поколения, которое нуждается в духовно-моральной поддержке.

Все казачьи организации в Украине, которые, не смотря на любые невзгоды, всегда находятся вместе с Церковью и народом Украины, достойны наивысшей похвалы», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что совместными усилиями Казачества и Церкви проводится большая работа по укреплению православной веры и патриотическому воспитанию в нашей стране - «фундамент, на котором зиждется наша государственность».

Митрополит Лука напомнил, что казак - это не тот, кто носит казачью форму, а тот, кто православный дух казачества содержит в себе.

«Празднуя сегодня возрождение казачества, не только чтим само событие, но и воздаем дань тем казакам, кто был у его истоков. Предстательством Пречистой нашей Владычицы Богородицы и святого праведного Петра Калнышевского да сохранит вас Всемилостивый Господь, всегда изливая на вас Свои неиссякаемые щедроты, укрепляя и наставляя на всех путях вашей жизни», - пожелал архиерей.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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