В УПЦ рассказали, о чем просят Бога во время Литургии

Духовный мир должен быть главным духовным состоянием во время литургии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал архидиакон Анатолий (Чирченко) для проекта «Тайны богослужения».

«Когда мы приходим на Божественную литургию для того, чтобы причаститься Тела и Крови Господних и иметь прощение наших грехов, иметь помощь от Бога через Святые Тайны и бороться со своим грехом, мы предстаем пред Господом, мы возносим к Нему свои просьбы и, понимая глубину своих грехов, есть одна надежда - на милость Господню», - отметил отец Анатолий.

Он напомнил, что главной целью христианина должно быть понимание своих грехов и стремление изменить свою жизнь.

«Главной добродетелью каждого христианина должно быть понимание своих грехов, видение своих грехов и стремление к изменению своей жизни, то есть искоренению грехов из своей жизни. Это нелегко делать, но каждый христиане все же за период своей жизни преследуют цель - бороться со своим грехом»,- подчеркнул архидиакон Анатолий.

Также он рассказал о духовном смысле ектении, как одной из важных составляющих богослужения.

В новом выпуске проекта «Тайны богослужения» зрители узнают, почему Великая ектения называется Мирной, и что это за «мир», почему последняя просьба ектении содержит упоминание о Пресвятой Богородице какие именно блага мы просим у Господа во время ектении, что вкладываем в прошение к Богу «Господи, помилуй!», о какой милости идет речь.

В прошлом выпуске иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал, почему нельзя опаздывать на Литургию.