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В Украине вводят электронную очередь пересечения границы

09.12.2021 / 17:32
В Украине начнется экспериментальный проект «Электронная очередь пересечения границы», способствующий быстрому оформлению на границе.

О решении правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, передает Укринформ.

«Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней. Также будут созданы комфортные зоны ожидания», – отметил Шмыгаль.

По его словам, введение электронной очереди улучшит имидж государства и инвестиционный климат.

"Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. В этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы - почти 10 млрд грн на 3 года", – проинформировал Премьер-министр.

граница, Шмыгаль
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