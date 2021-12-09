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Сегодня УПЦ празднует 31 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия

09.12.2021 / 16:50
Сегодня УПЦ празднует 31 годовщину архиерейской хиротонии Митрополита Онуфрия
Источник: Центр информации УПЦ
Старейший член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнес приветствие от Синода Украинской Православной Церкви

Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий молитвенно празднует 31 годовщину епископской хиротонии.

Архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство и верующие молились с Предстоятелем во время праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Предстоятелю сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство обители и гости в священном сане.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

Старейший член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнес приветствие от Синода Украинской Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий поблагодарил за поздравление и за молитвы архиереям и верующим и пожелал, чтобы Божественная благодать «всегда нас наполняла и помогала достойно совершать свое земное служение, свою земную жизнь, и чтобы Господь Своей благодатью сподобил нас быть причастниками вечного спасения на Небе».

9 декабря 1990 во Владимирском соборе Киева архимандрита Онуфрия (Березовского) - на то время наместника Успенской Почаевской лавры - рукоположили во епископа Черновицкого и Буковинского.

Владыка Онуфрий 24 года нес архипастырское служение на вверенной кафедре.

13 августа 2014 Собором епископов Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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