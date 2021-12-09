Священник УПЦ рассказал, как дела милосердия приближают к Богу

Творя добро в дни Рождественского поста, верующие приближаются к Богу и приносят дары Младенцу Христу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви,об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Время поста - это особое время близости с Богом. В посту мы ограничиваем себя и от вкушения пищи, и усиливаем молитву. Во время поста, который ведет к Рождеству Христовому, очень важно увеличить дела милосердия», - отметил протоиерей Сергий.

Священник объяснил, что забота о других людях станет лучшим подарком для Младенца Христа.

«К родившемуся Богомладенцу Христу шли цари и несли подарки. Эта традиция нести подарки Младенцу Христу и по сей день происходит в каждой христианской Церкви. Подарок Младенцу Христу человек дарит тогда, когда, например, дарит подарок нуждающемуся. Милостыня – это вид добродетели, которая единит нас с Богом. Пост, молитва и милостыня – это то, что необходимо для христианской души, чтобы человек мог быть ближе к Богу. Чем больше человек приближается к Богу, как к свету, тем яснее видит самого себя. Это помогает очистить себя от неровностей своего характера, избавиться от явных грехов», - напомнил отец Сергий.

Священник подчеркнул, что традиция заботиться о других в период Рождественского поста – древнейшая и обязательная для каждого христианина.

«В Рождественский пост мы творим милостыню так, чтобы к Рождеству Христову принести Богомладенцу свои дары - милостыню, покаяние, молитву», - подытожил протоиерей Сергий Экшиян.