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Украинцам рассказали, как будет проходить перепись населения в 2023 году

09.12.2021 / 17:24
В Украине одобрили Программу переписи населения Украины в 2023 году.

Как пишут Украинские новости, об этом сообщает Государственная служба статистики.

"8 декабря 2021 года состоялось совместное заседание Президиума НАН Украины и Коллегии Государственной службы статистики Украины, на котором была одобрена Программа переписи населения Украины в 2023 году. Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.

Председатель Госстата Игорь Вернер представил проект Программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации, в частности:

  • основных демографических характеристик (возраст, пол, место рождения и т.п.);
  • этнического происхождения, языковых признаков и гражданства;
  • образования;
  • источников средств существования;
  • занятости;
  • миграционной активности;
  • определение статуса инвалидности;
  • жилищные условия.

По информации ведомства, полученная информация позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

перепись населения
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