В Украине могут ввести штрафы за отрицание вооруженной агрессии РФ

Об этом стало известно на заседании Кабинета министров, во время которого было одобрено такое предложение.

Правительство одобрило проект закона о признании противоправными публичного отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. Законопроект создает правовые основания для усовершенствования правового режима административной ответственности в соответствии с требованиями современного международного права за подобное нарушение.

"Два правительственных законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства... Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не проукраинский Крым, они должны нести за это ответственность. И это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, закон будет касаться исключительно публичных политических деятелей.

За публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предусмотрено наложение штрафа в размере от тысячи до двух необлагаемых минимумов – от 17 до 34 тысяч грн.

В случае повторного нарушения на протяжении года штраф увеличиться до суммы от 34 до 51 тысячи грн.

Правда, чтобы эта инициатива Кабмина заработала, необходимо, чтобы законопроект был проголосован в Верховной Раде.

Сейчас в ВР находятся на рассмотрении зарегистрированные президентом Украины Владимиром Зеленским два законопроекта о введении экономических паспортов украинцев.

Также Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев. В частности, для проживающих в странах Европейского Союза и США.

В конце ноября депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении скандальный законопроект №5600, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.