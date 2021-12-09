Войти | Зарегистрироваться
03:01

пятница,
10 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Украине могут ввести штрафы за отрицание вооруженной агрессии РФ

09.12.2021 / 17:26
В Украине подготовлен законопроект, который предусматривает штрафование за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупацию ею территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию Крыма.

Об этом стало известно на заседании Кабинета министров, во время которого было одобрено такое предложение.

Правительство одобрило проект закона о признании противоправными публичного отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. Законопроект создает правовые основания для усовершенствования правового режима административной ответственности в соответствии с требованиями современного международного права за подобное нарушение.

"Два правительственных законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства... Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не проукраинский Крым, они должны нести за это ответственность. И это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, закон будет касаться исключительно публичных политических деятелей.

За публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предусмотрено наложение штрафа в размере от тысячи до двух необлагаемых минимумов – от 17 до 34 тысяч грн.

В случае повторного нарушения на протяжении года штраф увеличиться до суммы от 34 до 51 тысячи грн.

Правда, чтобы эта инициатива Кабмина заработала, необходимо, чтобы законопроект был проголосован в Верховной Раде.

Сейчас в ВР находятся на рассмотрении зарегистрированные президентом Украины Владимиром Зеленским два законопроекта о введении экономических паспортов украинцев.

Также Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев. В частности, для проживающих в странах Европейского Союза и США.

В конце ноября депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении скандальный законопроект №5600, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 декабря
8 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.