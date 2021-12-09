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Сытник: За должность руководителя САП происходит «большая борьба»

09.12.2021 / 17:28
Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходит «большая борьба» и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения

Об этом Сытник сообщил 9 декабря во время конференции «Семь лет антикоррупционной реформы», пишет Скептик.

«За эти семь лет САП показала себя во многих делах. Это и представители парламента, правительства, судьи, руководители крупных государственных предприятий. То есть люди, занимающие высокие должности, имеют серьезное влияние. Поэтому эта должность является ключевой, за нее идет большая борьба» , – сказал Сытник.

В ответ на уточняющий вопрос о том, есть ли давление непосредственно из Офиса президента, глава НАБУ сказал, что «странно выглядят действия некоторых представителей комиссии».

«Уже словно исчерпаны все законные методы оттягивания этого конкурса, но происходят такие непрозрачные, нелогичные действия», — сказал Сытник.

Сытник, САП
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