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В УПЦ считают, что действия «черных регистраторов» на Виннитчине усиливают противостояние в обществе

03.12.2021 / 18:22
В УПЦ считают, что действия «черных регистраторов» на Виннитчине усиливают противостояние в обществе
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что действия властей в Винницкой области «не только противозаконны, но и противонародны, потому что они только усиливают противостояние, которое и так существует в украинском обществе»

Верующие Украинской Православной Церкви вынуждены напоминать украинским властям о своих конституционных правах.

 Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя молитвенное стояние верующих УПЦ возле стен Винницкой обладминистрации против незаконной перерегистрации общин.

 «Сегодня верующие епархии УПЦ в Винницкой области вышли на молитвенное стояние под стены Винницкой ОГА. Вышли так, как и подобает христианам: с молитвой к Богу, с надеждой на Его благую волю и с просьбой остановить беспредел, который творится в селах Бахтын, Вербовец и Снитков Винницкой области. Там чиновники пытаются незаконно перерегистрировать общины УПЦ и отдать храмы в руки более "правильной" церкви», -отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что действия властей в Винницкой области «не только противозаконны, но и противонародны, потому что они только усиливают противостояние, которое и так существует в украинском обществе».

«Патриот - это человек, работающий на благо государства, а не во вред ему. А разжигание религиозной вражды, которое мы наблюдаем сейчас в указанных селах Винницкой области, является безусловным ущербом для Украины. Те, кто удерживают власть сегодня, должны как никогда искать точки соприкосновения, а не разделения», - сказал епископ Виктор.

 Архиерей обратил внимание, что Конституция Украины государства гарантирует свободу слова, собраний и вероисповедания и «защищает права верующих и четко говорит о том, что человек сам волен выбирать к какой Церкви принадлежать и какую религию исповедовать».

Однако, по словам владыки, Конституция для части украинских чиновников, к сожалению, не имеет должного значения, так как «предпочтение они отдают не этому основополагающему документу, а своим личным убеждениям о правах и свободах граждан Украины».

«Отталкиваясь не от главного Закона страны, а именно от своих предпочтений, такие чиновники по своему усмотрению решают какая Церковь "правильнее" и какой Церкви можно, а которой нельзя существовать в пределах нашего государства. Поэтому верующие УПЦ вынуждены напоминать народным избранникам и другим представителям государственной власти о своих конституционных правах», - напомнил епископ Виктор.

Как сообщалось ранее, сегодня в Виннице верующие Украинской Православной Церкви провели мирное собрание и акцию протеста против незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ - в ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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