СБУ разоблачили банду подпольных криптовалютчиков

Схему организовали три жителя Бучанского района. Для майнинга криптовалют они арендовали ангарное помещение, где и разместили специальное оборудование.

К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.

Во время обыска в ангаре правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".