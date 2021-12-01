Профессор Киевских духовных школ рассказал о природе души

Души умерших после разлучения с телом пребывают в предназначенном месте до Второго Пришествия Христова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал преподаватель Киевских духовных школ Виктор Чернышев.

«Говоря о душе, необходимо опираться прежде всего на Священное Писание. Но нужно помнить, что канон Библии – это плод Церкви, его составили святые отцы первых веков христианства. Поэтому нужно также изучать их богословские труды и церковную традицию. Дух и душа – это внутренний человек (см. 2Кор 4:16), который должен управлять внешним. Дух – это око души, обращенное в вечность. Душа - это внутреннее зрение, разум», - объяснил Виктор Чернышев.

Говоря о том, как может выражаться духовность, профессор КДАиС отметил: «В современном мире к духовности часто относят чуждые ей предметы. Например, каким бы высоким не было искусство, оно относится скорее к душевной сфере. Настоящее искусство выражает мучительную попытку человека вспомнить утраченный рай. Также в литературе было описано много посмертных опытов странствия души после ее разлучения с телом, но не нужно основывать веру на научных изысканиях или свидетельствах духовного опыта людей, далеких от Церкви».

Он напомнил о том, что души умерших после разлучения с телом пребывают в предназначенном месте до Второго Пришествия Христова, о чем говорили все ученики апостолов.