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Митрополит УПЦ рассказал о смысле главной заповеди Бога

25.11.2021 / 18:33
Митрополит УПЦ рассказал о смысле главной заповеди Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, что в Евангелии Господь говорит о наказании для грешников

Главная заповедь, данная Богом, призывает всех стремиться к любви, но не к бездумному потаканию грехам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня мы часто говорим о том, что «Бог есть Любовь», и что главная заповедь, данная нам от Господа, призывает всех стремиться к этой любви. Все так и есть. Но само слово «любовь» люди часто понимают в том значении, которое им внушает греховный ум. Это, как правило, любовь, безразличная ко всякому безобразию, любовь, прощающая и не обращающая никакого внимания на грех и беззакония. Слова Христа, которые говорят о том, что Бог любит нас совсем не так, как мы это себе представляем, такие люди предпочитают не замечать», - отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что в Евангелии Господь говорит о наказании для грешников.

«Спаситель говорит о том, что наказание грешникам обязательно будет. Более того, Он вводит градацию этих наказаний: «Кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк.12:48). Вера в Бога, следование за Ним, предполагает выбор и, соответственно, гонения со стороны тех, кто с нашим выбором не согласен», - сказал архиерей.

Он обратил внимание, что слова Христа «не похожи на слащаво-приторную проповедь нынешних гедонистов, которые хотят заставить не только нас, но и Самого Бога принять извращение за норму жизни, которые учат тому, что если человеку чего-то очень хочется, то значит на то есть «воля Божия».

«Указывая на широкий, раздольный путь, ведущий в погибель, они называют его прямой дорогой в рай. Говоря о любви, ненавидят всех тех, кто с их пониманием любви не согласен», - написал митрополит Лука и призвал понимать, что начали сбываться слова, которые сказал Спаситель апостолам еще две тысячи лет тому назад.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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