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Управделами УПЦ встретился с Послом Сербии в Украине

25.11.2021 / 18:20
Управделами УПЦ встретился с Послом Сербии в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Встреча состоялась по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Украине Аци Йовановичем.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей.

Встреча состоялась по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. От УПЦ в ней также принял участие замглавы ОВЦС протоиерей Николай Данилевич.

Сербского посла сопровождал первый советник посольства Льубиша Чолич.

На встрече обсудили вопросы развития взаимоотношений между православными народами Украины и Сербии в церковной, общественной и культурной сферах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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