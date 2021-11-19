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Суд в Одессе приговорил мужчину к чтению Толстого и Франко

19.11.2021 / 13:02
В Одессе Малиновский райсуд приговорил 26-летнего мужчину к чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого за то, что тот украл мобильный телефон и 50 гривен.

Во время судебного заседания обвиняемый читал по слогам, поскольку из-за трудностей в семье почти не ходил школу.

Об этом сообщает пресс-служба на Малиновского районного суда.

"Так, было установлено, что 21 июля 2021 года, в период времени с 23:00, 26-летний мужчина через входную дверь проник в квартиру своего знакомого и похитил мобильный телефон и купюру номиналом 50 гривен, чем нанес ущерб потерпевшему на общую сумму 903,33 гривны", - говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Судья назначил ему испытательный срок на один год с обязательствами:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
сообщать об изменении места проживания, работы;
прочитать трилогию повестей Л.М. Толстого "Детство. Отрочество. Юность." (1852 — 1857 годы) и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

"Судья в совещательной комнате заключил, что поскольку с детства обвиняемому не была привита склонность к познанию себя в окружающем мире на грани привычки, что по мнению суда позволит понять других людей, полезным для такого занятия будет трилогия Л. Толстого "Детство. Отрочество. Юность". Прочтение обвиняемым стихотворения Ивана Франко "Строфы", по мнению судьи, достаточно широко раскрывает содержание жизни каждого человека и показывает, как остаться высоконравственным человеком", - сообщает пресс-служба Малиновского райсуда.

Установлено, что у 26-летнего жителя села Новая Шибка в Одесской области есть собственная семья и два ребенка. Сам вор получил лишь среднее образование. В суде указывают, что ранее он не был осужденным.

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