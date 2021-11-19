У Ляшко есть две новости по ковиду: плохая и хорошая

Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что две недели подряд снижается количество новых случаев коронавируса, количество госпитализаций, и несколько дней число выздоровевших превышает число новых случаев.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.