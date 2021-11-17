Алла Барановская обсудила вопросы культурного обмена между Украиной и ОАЭ на встрече в посольстве

В частности, были затронуты вопросы сотрудничества, культурного обмена, взаимоотношений Украины и ОАЭ.

Супруга посла ОАЭ, по словам Барановской, произвела на неё неизгладимое впечатление.

«Давно я не получала такого удовольствия от интеллектуального и духовного общения», - отметила жена Тищенко в своём Instagram.

«Уверена, вчера у меня появился надежный и важный союзник для общественно значимых проектов», - резюмировала встречу Алла Барановская.

Проекты не заставили себя долго ждать. Уже 16 ноября посольство ОАЭ передали экспресс-тесты и санитарные маски «Центру первичной медико-санитарной помощи N3» Киево-Святошинского района.