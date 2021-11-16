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Умер митрополит УПЦ Алипий (Козолий)

16.11.2021 / 17:59
Умер митрополит УПЦ Алипий (Козолий)
Источник: Центр информации УПЦ
На 51-м году жизни, отошел к Господу архиерей Украинской Православной Церкви - митрополит Джанкойский и Роздольненский Алипий

Отошел ко Господу митрополит Джанкойский и Роздольненский Алипий (Козолий).

Архиерей почил 16 ноября после тяжелой болезни, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епископа Виктора (Коцабы).

«На 51-м году жизни, отошел к Господу архиерей Украинской Православной Церкви - митрополит Джанкойский и Роздольненский Алипий. Царство Небесное и вечный покой новопреставленному архипастырю!», - написал епископ Виктор.

 Митрополит Алипий родился 27 октября 1971 года в селе Калиновка Киевской области.

 В 1991 году поступил в Одесскую духовную семинарию.

11 сентября 1993 пострижен в монашество.

 26 сентября 1993 рукоположен во иеродиакона, 3 октября - во иеромонаха.

 В 2006 году возведен в сан игумена, в 2009 - в сан архимандрита.

 9 сентября 2009 году решением Синода Украинской Православной Церкви избран на Джанкойскую кафедру. В тот же день в Почаевской лавре наречен во епископа Джанкойского и Раздольненского.

 Архиерейская хиротония была совершена 14 февраля 2010 в Киево-Печерской лавре.

17 августа 2016 года в Киево-Печерской лавре Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием возведен в сан архиепископа, 17 августа 2019 - в сан митрополита.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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