Войти | Зарегистрироваться
18:55

вторник,
16 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ объяснил, как реагировать на тревожные слухи

16.11.2021 / 17:50
Управделами УПЦ объяснил, как реагировать на тревожные слухи
Источник: Центр информации УПЦ
Жизнь христианина – это прежде всего борьба с собственными страстями и грехами

Настоящего христианина никакие самые тревожные слухи и бедствия не должны выбивать из колеи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Паникёрство и вера - несовместимы. Церковным человеком руководит Святой Дух. И если мы, прежде всего, будем исполнять Божьи заповеди, то нас ничего в этом мире не сможет испугать. Ведь если с нами Бог, кто на нас?», - напомнил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что жизнь христианина – это прежде всего борьба с собственными страстями и грехами, стремление к спасению души и воссоединение с Богом, однако у паникёров всё не так: цель их действий отнюдь не в спасении Церкви, а в самом процессе распространения паники.

«Им постоянно нужно спасать не себя в Церкви, а саму Церковь. От истинных или выдуманных врагов, от грядущих бед и проч. И каждый день у них приносит новые беды и опасности для Церкви. Давайте вспомним, сколько раз за последние годы Церковь «хоронили», и сравним с тем, как Церковь живет сейчас. Вот скоро уже три года будет с того момента, как Константинопольский патриарх Варфоломей выдал свой томос украинским раскольникам. Сколько тогда изрекалось мрачных «пророчеств». А что изменилось за это время по факту? Украинская Православная Церковь, как истинная Церковь Христова, исполняла и исполняет свою миссию по спасению людских душ, миссию по утешению страждущих и поддержке слабых, миссию миротворчества», - отметил управделами УПЦ.

Владыка призвал помнить, что чем больше лжи, тем острее верующий чувствует истину.

«Будем помнить, что Господь Иисус Христос - Глава Церкви и единственно Он защитит ее и убережет. В Его руках судьбы людей и мира. Нужно внимать Божьим словам и пророчествам, а не доверять «проповедникам» новых бедствий и катастроф. Не стоит идти на поводу паникёров, распространять слухи, сплетни и сеять панику. Здесь закономерно возникает вопрос: а может, и вовсе не стоит бояться, паниковать и распространять панику? Что говорил преподобный Серафим Саровский? «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи» -спасись, а не паникуй. В этом суть нашего служения», - подытожил митрополит Антоний.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 ноября
15 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.