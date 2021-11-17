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МОЗ хочет усилить карантин в Украине

17.11.2021 / 10:57
Минздрав хочет усилить карантин в Украине. В частности, в "желтой" зоне планируют ввести полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.

Отметим, на сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в "красной" зоне.

карантин, Ляшко, желтая зона
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