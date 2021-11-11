Викарий Сербского Патриарха на конференции в Киево-Печерской лавре заявил: Варфоломей - не Папа Римский

Константинопольский Патриарх Варфоломей оскорбил представителей поместных Православных Церквей, так как не имел полномочий единолично даровать автокефалию Украине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Цекрви, такое мнение высказал викарий Святейшего Патриарха Сербского Порфирия епископ Моравичский Антоний на Международной научной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Некоторые из поместных Православных Церквей неоднократно предлагали Патриарху Варфоломею встретиться и обсудить украинский вопрос, который потом может возникнуть и в других Церквях, потому что это прецедент. Патриарх Варфоломей не советовался ни с кем из поместных Православных Церквей. Это оскорбляет других предстоятелей поместных Церквей и они считают, что Варфоломей первый между равными по чести, но не первый, как Папа Римский. У него нет таких полномочий. Вселенские соборы и отцы Церкви говорят, что Константинопольский Патриарх не может быть тем, кто принимает единолично такие решения, как дарование автокефалии одной из структур поместных Церквей», - отметил епископ Антоний.

Также он отметил, что Сербская Церковь разделяет с Украиной боль раскола.

«Если болит один часть тела, то болит все тело, а «все тело» - это Церковь. Если у вас болит зуб, то вам неприятно, болеет весь организм. Также если раскол идет в одной части Церкви, то мы чувствуем, что этот раскол влияет на всю вселенскость Церкви. Вселенскость Церкви – в единстве. Мы не разделяем, что Украина где-то отдельно, Константинополь где-то отдельно, а Сербия где-то отдельно. Церковь едина, потому что единый глава Церкви – Спаситель Иисус Христос. Поэтому если страдает украинский народ, страдают и все поместные Церкви», - заявил епископ Антоний.

В то же время, единоличное решение Константинопольского патриарха может привести к разрыву евхаристического общения Сербской Церкви и Константинополя, так как Варфоломеем был создан прецедент.

«Пока это не произошло. Но если будут приниматься какие-то решения по вопросу Македонии, Черногории, то, скорее всего, нас может ожидать такое несчастное явление, которое может разорвать евхаристическое отношение между Константинополем и Сербской Церковью», - резюмировал епископ Антоний.