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Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ

11.11.2021 / 18:05
Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Савва выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и полноте Украинской Православной Церкви

Главным признаком соборности Святой Православной Церкви является ее единство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва сказал в письме Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию по случаю проведения в Киеве 11 ноября международной научно-богословской конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Митрополит Савва отметил важность и актуальность темы в сегодняшнее время, учитывая кризис происшедший в мировом Православии.

«Факт появления так называемой Православной Церкви Украины вместо уврачевания религиозного нестроения в Украине, его усугубил и усложнил. Вместо единения общества произошло разделение и вышло за рамки украинского раскола и коснулось всего мирового Православия», - сказал Предстоятель Польской Церкви.

Он напомнил, что главным признаком соборности Святой Православной Церкви есть Ее единство. «Оно живет верностью догматическому учению Святой Церкви и в нем нет места на экклесиологический компромисс», - подчеркнул митрополит Савва.

«Сегодня не хватает Евхаристического общения, этому радуется сатана. Даем соблазн окружающему нас миру и служим плохим примером для инославных и слабо верующих. И за это должны будем дать ответ перед Судом Божиим. Поэтому необходим всеправославный диалог. Польская Православная Церковь всеми силами старается способствовать ему. Киевская конференция и служит к осмыслению современной ответственности», - считает Польский Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Савва выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и полноте Украинской Православной Церкви. «Желаем Вам здоровья и неоскудевающей помощи Божией в несении ответственного Кормчего Украинской Церкви и Украинского народа», - пожелал он Митрополиту Онуфрию.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий, Польская Церковь
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