Войти | Зарегистрироваться
17:11

пятница,
05 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В субботу верующие УПЦ будут поминать умерших

05.11.2021 / 16:05
В субботу верующие УПЦ будут поминать умерших
Источник: Центр информации УПЦ
Родительские субботы (их в церковном календаре несколько) - это дни особого поминовения усопших. Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах

Верующие Украинской Православной Церкви 6 ноября будут особо молиться об усопших, Церковь установила особый день - Димитриевскую родительскую субботу.

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, сообщает Центр информации УПЦ.

Изначально, по указанию святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех воинов, павших на Куликовом поле. Это еще один смысл названия субботы «Димитриевской».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех усопших христиан. Димитриевская суббота - последняя родительская суббота в году.

Для того, чтобы помянуть своих почивших родственников, желательно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу, накануне родительской субботы. Самая же важная часть поминовения совершается утром в саму поминальную субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.

Родительские субботы (их в церковном календаре несколько) - это дни особого поминовения усопших. Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Название «родительская» скорее всего произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия - «родительскими» субботы стали называться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 ноября
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.