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Украинцы в соцсетях поздравляют Предстоятеля УПЦ с 77-летием

05.11.2021 / 15:28
Украинцы в соцсетях поздравляют Предстоятеля УПЦ с 77-летием
Источник: Центр информации УПЦ
Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня молитвенно отмечает 77 лет.

На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Великое благо, что Господь послал нам такого Предстоятеля! Мы благодарим Бога за истинного пастыря, который полагает свою душу за овец, который в сложное время является и символом церковного единства, и символом стойкости в стоянии за чистоту веры и предания церковного. Молим Господа, чтобы умножил годы его жизни, чтобы еще долго он был светочем, на которого будут смотреть все православные украинцы, стремящиеся к духовному миру и Божьему благословению. Пусть Господь хранит и укрепит нашего дорогого и любимого Предстоятеля Митрополита Онуфрия!», - написала Каролина Велущак.

Мария Волосянская пожелала Предстоятелю, чтобы «Господь и его Матерь, со всеми святыми послали нашему Блаженнейшему здоровье, духовную крепость, мир, благополучие, чтобы еще много лет нести высокое служение Святой Церкви».

«Нашему любящему отцу, истинному монаху, искреннему молитвеннику, доброму пастырю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию здравия, терпения, сил, многих и благих лет, духовной радости. Мы Вас любим и спасибо Богу, что Вы у нас есть», - поздравляет Людмила Степанюк-Якушевская.

Верующие УПЦ желают Предстоятелю сил в ежедневном несение креста в нелегком архипастырском служении Украинской Православной Церкви.

«Господь всегда, в сложные времена, ставит Предстоятелем Церкви достойнейшего архиерея, смиренного молитвенника, аскета, каким и является наш любимый Митрополит Онуфрий, благодатный старец. Мне он напоминает Патриарха Гермогена и Патриарха Тихона. Многая лета нашему дорогому Предстоятелю», - пишет Евгений Гомон.

Ирина Шабатина пожелала: «Пусть Господь укрепляет в трудные минуты, дарит здоровье, благополучие, мудрость и верных соратников рядом».

«Многая лета Блаженнейшему Онуфрию, который тихонько молится за нас. И мы в молитве, верные сыны и дочери. И Бог среди нас есть, и будет», - написала Светлана Радомская.

«Дорогой владыка Онуфрий, сердечно поздравляю Вас с Днем Рождения! Да хранит Господь Вас в добром здравии и благоденствии, дарует крепость и сил непоколебимо стоять в служении истине - на благо святому Православию», - поздравил Юрий Павлов.

«Многая лета нашему Предстоятелю! Вы настоящий пример человека, христианина и Архипастыря! Храни Вас Господь!», - написала Мария Кравчук.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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