В Киеве появится улица в честь известного иконописца-монаха Киево-Печерской лавры

В столице переименовали улицу Малоземельную в честь иеромонаха Киево-Печерской лавры и руководителя Лаврской иконописной мастерской Алимпия или Алипия (Галика).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, решение о переименовании улицы в честь выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века опубликовали на сайте Киевского горсовета.

Всего решением Киевсовета переименовали 12 улиц и дали названия 4 новым объектам топонимики (двум площадям, скверу и улице).

В честь иеромонаха Алимпия (Галика) переименовали улицу Малоземельную в Дарницком районе столицы, которая пролегает от реки Днепр до улицы Масловка (Осокорки).

Иеромонах Алимпий, или Алипий (в миру Яков Галик, 1685-1763) – киевский живописец, иконописец, гравер. В 1744-1755 годах руководил иконописной мастерской Киево-Печерской лавры. С 1755 года архимандрит Лавры Лука благословил отцу Алимпию подвизаться в Дальних пещерах – тот жаловался на ухудшение зрения и просил освободить его от должности.

Отец Алимпий писал иконы и портреты современников, участвовал в росписи Успенского собора и Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры. Выполнил написание икон для иконостасов и настенные росписи церквей в Китаево, Пирогово, Осокорках, Голосеево, селе Пакуль на Черниговщине.

Умер отец Алипий (Галик) в мае 1768 г. Похоронен был в Киеве в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В альбомах рисунков и гравюр Лаврской иконописной мастерской сохранились эскизы, портреты, гравюры мастера - лики Иисуса Христа, Богородицы, святой Варвары и другие.