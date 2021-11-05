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На Луганщине освящен крест и купол строящегося храма УПЦ в честь блаженной Матроны

05.11.2021 / 12:22
На Луганщине освящен крест и купол строящегося храма УПЦ в честь блаженной Матроны
Источник: Центр информации УПЦ
Строительство ведется путем реконструкции приспособленного под храм здания

В Рубежном освятили купол и крест на строящемся храме Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, чин освящения совершил митрополит Никодим.

Крест и купол установлен на колокольню строящегося храма в честь в честь блаженной Матроны.

Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим освятил купол и крест, которые установили на колокольню строящегося храма УПЦ в Рубежном.

Строительство ведется путем реконструкции приспособленного под храм здания. Ранее митрополит Никодим возглавил Божественную литургию в расположенном рядом действующем храме в честь блаженной Матроны Московской.

Как сообщалось ранее, на Полтавщине митрополит Филипп посадил посадил дубовую рощу на территории Спасо-Преображенского Мгарского мужского монастыря.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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