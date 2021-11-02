На 77-м году жизни умер духовник Святогорской лавры схиархиепископ Алипий

Преставился ко Господу викарий Горловской епархии схиархиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк).

Архиерей почил 2 ноября на 77 году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

За свою церковную жизнь владыка построил большое количество храмов и монастырей.

При нем начал свое возрождение Свято-Успенский Святогорский монастырь. Венцом его таланта строителя храмов стал Покровский женский монастырь в городе Красный Лиман, о котором владыка заботился до последних дней.

Однако главным в жизни схиархиепископа Алипия было стремление превыше всего сохранять чистоту Православной веры и заботиться о спасении душ его паствы. Он был духовником не только мирян, но и многих священников и монастырей.

***Схиархиепископ Алипий родился 21 июня 1945 года в селе Малиевка Боровского района Харьковской области.

В 1966-1970 учился в Московской духовной семинарии.

В 1968 году принял постриг в Троице-Сергиевой лавре, рукоположен во иеродиакона, в 1970 году - во иеромонаха.

В 1970-1974 обучался в Московской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия.

6 октября 1991 хиротонисан во епископа Донецкого и Славянского.

22 января 1992 года отказался подписать обращение Собора Украинской Православной Церкви к Патриарху Московскому и всей Руси Алексию II с просьбой о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Кроме него, обращение не подписали епископы Онуфрий (Березовский) и Сергий (Генсицкий).

Был участником Харьковского Архиерейского Собора 27-28 мая 1992 года, на котором было принято решение об отлучении от сана и запрещении в священнослужении митрополита Филарета (Денисенко).

8 декабря 1992 решением Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Владимира почислен на покой на основании собственного прошения.

29 июля 1994 назначен епископом Горловским и Славянским.

11 июня 1997 почислен на покой по болезни, принял схиму.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 16 сентября 2014 г. назначен викарием Горловской епархии с титулом «Краснолиманский».

4 октября 2014 возведен в сан архиепископа.