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В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги

29.10.2021 / 20:18
По данным источников в политических кругах, сын Виктора Балоги Андрей войдет в первую пятерку партии Дмитрия Разумкова.

До этого Балога договаривался с Виктором Медведчуком, чтоб тот взял Андрея в список ОПЗЖ, но в последствии сделка сорвалась.

Теперь Виктор Балога взял на себя финансирование Закарпатской ячейки партии Разумкова в обмен на будущий список партии в облсовет и место для сына в проходной части общеукраинского списка. 

 Для демонстрации серьезности своих намерений Балога даже вышел из коалиции с Слугой Народа в облсовете. По мнению местных экспертов, на выходе из коалиции настоял лично Разумков и политттехнологи Ахметова, которые курируют проект экс-спикера.

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