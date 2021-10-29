Епископ УПЦ объяснил, как чтение Библии помогает принимать правильные решения

В Евангелии можно найти ответы на самые актуальные вопросы жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

По словам владыки Виктора, найти в Евангелии «комментарии на то, что время от времени взбудораживает наше общество, очень просто». «Достаточно внимательно перелистать несколько страниц нашей Настольной книги (а Евангелие должно быть с нами постоянно!) - как вас, будто мощным электрическим током, пронзит фраза Господа: "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы" (Лк. 8:17)», - отметил владыка.

«Какие бы контексты на эти слова не примеряли в разные времена, их главный смысл будет оставаться неизменным: рано или поздно, но каждый наш поступок будет оценён с точки зрения Божьей правды», - напомнил епископ Виктор.

Важно, чтобы Евангелие не просто лежало на столе, а было главным спутником по жизни, подчеркнул епископ.

«Помню историю о том, как на одном аукционе за бешеные деньги продали Библию Элвиса Пресли, - продолжил он. - В комментариях отмечалось: «Лот в идеальном состоянии, фактически новый, без повреждений от использования». Подумалось тогда: «Какой ужас. Возможно, если бы были на книге вот эти следы использования - отметки на полях и зачитанные до дыр любимые места, то владелец этой Библии не утопил бы внешне успешную жизнь в наркотической нирване».

Архиерей призвал сохранять рассудительность и «не давать волнам эмоций гасить огонёк трезвой мысли».

«Также следует не забывать призыв псалмопевца Давида, который советовал не надеяться "на князей и сынов человеческих" (смотр. Пс. 145:3), сильных мира сего, которым свойственны обычные человеческие слабости. Но попробуем жить, каждый день сознательно выбирая в качестве своего руководителя Господа Иисуса Христа, единственный неизменный Источник истинной правды. Потому что Он доказал её истинность наивысшей ценой - собственной жизнью», - заключил епископ Виктор.