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Управделами УПЦ дал совет, как избежать скандалов из-за вакцинации и пандемии

29.10.2021 / 18:11
Управделами УПЦ дал совет, как избежать скандалов из-за вакцинации и пандемии
Источник: Центр информации УПЦ
Если между вами вспыхнула ненависть, стоит временно оставить общение, не прекращая молитвы о нем

В непростые периоды кризисов важно не разжигать досаду и злорадство, а утешать и укреплять друг друга.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на Ютуб канале «Витражи».

«Можно было предположить, что за прошедшее время народ (особенно это касается верующих людей) определился со своим отношением к происходящим событиям и поубавил эмоции, но увы. Стоило только появиться информации об очередных карантинных мерах, ненависть вспыхнула с новой силой. Удивительно, но даже люди, разделенные политическими барьерами, забывают о вчерашних распрях, чтобы объединиться со своими бывшими оппонентами. Но не ради мира и прощения, а ради новой ненависти, в этот раз уже карантинной или антикарантинной. «Прививочники» и «антипрививочники», «масочники» и «антимасочники» - все придумывают друг другу злые и оскорбительные прозвища, проклинают и желают зла», - отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что кажущееся «вразумление неразумных и проповедь здравого смысла» среди оппонентов, на деле является унижением ближних и проявлением ненависти и гнева.

«Христиане себя так не ведут. Если мы считаем, что брат наш неправ, его стоит мягко и ненавязчиво просветить. Если он не готов слушать наши нравоучения, нужно оставить его в покое и тихо помолиться о его вразумлении. Если между вами вспыхнула ненависть, стоит временно оставить общение, не прекращая молитвы о нем. Вот в этом истинное христианство. И как только наш палец занесется над клавиатурой компьютера или экраном смартфона с желанием написать что-то обидное, оскорбительное и злое, давайте вспомним слова нашего Господа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он призвал сохранять любовь и поддерживать друг друга.

«Наша задача сейчас, в столь непростое время, не разжигать досаду и злорадство, а утешать и укреплять друг друга. Относиться друг к другу, насколько это возможно, бережно и внимательно. И именно это зачтется нам в Судный день, а не ощущение нашей мнимой правоты», - посоветовал митрополит Антоний.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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